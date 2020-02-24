Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanda dün akşam Fenerbahçe maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle antrenmana başlarken, daha sonra kumda kuvvet ve rampada koşu çalışması yaptı.

Antrenmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Takımı ile 11'e 11 çift kale maç gerçekleştirilirken idman; yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Yarın izin yapacak olan sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına çarşamba günü saat 12.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İHA)

Florya Metin Oktay Tesisleri, Gençlerbirliği, Galatasaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:00 Kaynak: İHA
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