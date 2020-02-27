Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın salondaki çalışmalarla başladığı belirtildi.

Kumda kuvvet ve rampada koşu çalışmalarıyla devam eden idmanın, dar alan oyunları ve 10'a 10 çift kale taktik maçla tamamlandığı aktarıldı.

Mario Lemina'nın tedavisinin ardından sahada fizyoterapistler eşliğinde çalıştığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Gençlerbirliği, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:58 Kaynak: AA
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