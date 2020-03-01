Süper Lig 24. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek.
Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ile Hakan Yemişken üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Onur Özütoprak.
Galatasaray - Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Saat 19.00'dan itibaren beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla 3 boyutlu olarak anbean takip edebilirsiniz.