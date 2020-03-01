Galatasaray - Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray - Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Son Dakika Spor

Galatasaray - Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda?

6 saat önce

Süper Lig 24. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek.

Galatasaray - Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda?, System.String[]

Süper Lig 24. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek.


Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ile Hakan Yemişken üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Onur Özütoprak.


Galatasaray - Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda?


Saat 19.00'dan itibaren beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla 3 boyutlu olarak anbean takip edebilirsiniz.


Türk Telekom Stadyumu, Gençlerbirliği, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:39 
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