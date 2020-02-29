Galatasaray, Gençlerbirliği maçına hazır - Son Dakika
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Galatasaray, Gençlerbirliği maçına hazır

25 dakika önce

Süper Lig'in 24. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Gençlerbirliği maçına hazır, System.String[]

Süper Lig'in 24. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Gruplar halinde 5'e 2 dar alanda pas oyunuyla süren idmanın ana bölümünde taktik çalışmanın gerçekleştirildiği aktarıldı.

Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.

Hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, kampa girdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri, Gençlerbirliği, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 07:24 Kaynak: AA
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