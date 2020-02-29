Galatasaray, Gençlerbirliği maçına hazır - Son Dakika
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Galatasaray, Gençlerbirliği maçına hazır

13 dakika önce

Galatasaray, Süper Lig'in 24'üncü haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Gençlerbirliği maçına hazır, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 24'üncü haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği karşılaşması için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.


Florya Metin Oktay Tesisleri, Gençlerbirliği, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 07:35 Kaynak: DHA
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