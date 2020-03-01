Galatasaray - Gençlerbirliği maçında İdlib şehitleri unutulmadı

Galatasaray- Gençlerbirliği müsabakasında İdlib'de şehit olan Mehmetçikler unutulmadı. Tüm tribünler Türk bayrakları ile donatılırken, şehit olan Mehmetçiklerin isimleri tek tek anıldı. Taraftarlar da açtıkları pankartlarla askerlerimize destek verdi. Galatasaraylı futbolcular ısınmaya kollarında siyah bant ve Türk bayraklı tişörtlerle, Gençlerbirliği de mücadeleye önünde Türk bayrağı olan forma ile çıktı.



Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Galatasaray - Gençlerbirliği müsabakasında Suriye'nin İdlib bölgesindeki hain saldırıda şehit olan Mehmetçikler unutulmadı. Sarı-kırmızılı kulüp, Türk Telekom Stadyumu'ndaki koltuklara Türk Bayrağı koyarken, taraftarlar da 'Siz bizi Çanakkale'den iyi tanırsınız', 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır', 'Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır', 'Milletimizin başı sağ olsun, şehitlerimizin mekanları cennet olsun', 'Şehitlerden selam geldi, savaşan tüm sağlara', 'Aziz şehitlerimizin mekanı cennet olsun' ve 'İdlib'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz' pankartları açtı.



Müsabaka öncesinde şehit olan Mehmetçiklerin isimleri tek tek okunurken, seyircilerde 'Burada' diyerek cevap verdi. Şehitlerin isimleri okunduğu sırada tribünlerdeki birçok taraftar göz yaşına hakim olamadı.



Galatasaraylı futbolcular ısınmaya önünde Türk bayrağı bulunan, arkasında da 'Mehmet' yazan tişörtlerle çıktı. Gençlerbirliği ise üzerinde Türk bayrağının olduğu formaları giydi.



İki takım futbolcuları ve hakemler, seremoniye üzerinde 'Milletimizin başı sağ olsun' pankartıyla çıkarken taraftarlar da 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' 'Vatan sana canım feda' sloganları attı.



Karşılaşmanın başlaması ile birlikte taraftarlar ilk 3 dakikada koltuklarına oturdu ve maçı sessiz şekilde izledi. Tribünler ayrıca Galatasaray'ın 3. dakikada Donk'un attığı gole de sevinmedi, sessizliğini sürdürdü. - İSTANBUL