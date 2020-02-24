Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Fenerbahçe derbisinde tam süre görev alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri, kuvvet ve koşu çalışmasının ardından 19 yaş altı takımı ile çift kale maç oynadığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 26 Şubat Çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

Gençlerbirliği, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:14 Kaynak: AA
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