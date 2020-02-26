Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü Gençlerbirliği'ni konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü Gençlerbirliği'ni konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasının ardından sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik hedefli oyunlarla devam eden idman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Tedavisi devam eden Mario Lemina'nın, fizyoterapistler eşliğinde koşulara başladığı aktarıldı.

Öte yandan, antrenman öncesi Younes Belhanda ve Ahmet Çalık için doğum günü kutlaması yapıldığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılılar, yarın gerçekleştirilecek idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Gençlerbirliği, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:24 Kaynak: AA
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