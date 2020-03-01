Galatasaray - Gençlerbirliği maçının ilk 3 dakikasında ses çıkmayacak! - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray - Gençlerbirliği maçının ilk 3 dakikasında ses çıkmayacak! - Son Dakika Spor

Galatasaray - Gençlerbirliği maçının ilk 3 dakikasında ses çıkmayacak!

6 saat önce

Süper Lig'de oynanacak Galatasaray - Gençlerbirliği maçı öncesi sarı kırmızılı taraftarların aldığı karara göre ilk 3 dakika hiçbir tezahüratta bulunulmayacak.

Galatasaray - Gençlerbirliği maçının ilk 3 dakikasında ses çıkmayacak!, System.String[]

Süper Lig'de oynanacak Galatasaray - Gençlerbirliği maçı öncesi sarı kırmızılı taraftarların aldığı karara göre ilk 3 dakika hiçbir tezahüratta bulunulmayacak.


Başlama düdüğüyle birlikte ilk 3 dakika, şehitlerimiz anısına tribünden ses çıkmayacak.


Gençlerbirliği, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:24 
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