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Galatasaray - Gençlerbirliği maçının ilk 3 dakikasında ses çıkmayacak!
6 saat önce
Süper Lig'de oynanacak Galatasaray - Gençlerbirliği maçı öncesi sarı kırmızılı taraftarların aldığı karara göre ilk 3 dakika hiçbir tezahüratta bulunulmayacak.
Süper Lig'de oynanacak Galatasaray - Gençlerbirliği maçı öncesi sarı kırmızılı taraftarların aldığı karara göre ilk 3 dakika hiçbir tezahüratta bulunulmayacak.
Başlama düdüğüyle birlikte ilk 3 dakika, şehitlerimiz anısına tribünden ses çıkmayacak.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:24
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