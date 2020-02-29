Galatasaray, Gençlerbirliği'ne İstanbul'da 32-7 üstün! - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray, Gençlerbirliği'ne İstanbul'da 32-7 üstün! - Son Dakika Spor

Galatasaray, Gençlerbirliği'ne İstanbul'da 32-7 üstün!

6 saat önce

İki takım arasında geride kalan 95 maçta sarı-kırmızılılar 51, kırmızı-siyahlılar 23 galibiyet elde etti.

Galatasaray, Gençlerbirliği'ne İstanbul'da 32-7 üstün!, System.String[]

İki takım arasında geride kalan 95 maçta sarı-kırmızılılar 51, kırmızı-siyahlılar 23 galibiyet elde etti. Taraflar 21 maçta ise eşitliği bozamadı.


Lig maçlarında Galatasaray'ın 161 golüne, Gençlerbirliği 101 golle yanıt verdi.


Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan müsabaka 0-0 tamamlandı.


- İstanbul'daki maçlar


Galatasaray, evinde oynadığı maçlarda başkent temsilcisi karşısında galibiyet sayısı bakımından 32-7 üstünlük sağladı. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan maçların 8'i de berabere sonuçlandı.


İstanbul'daki maçlarda sarı-kırmızılılar 95 gol atarken, Gençlerbirliği ise rakibine 44 golle karşılık verdi.


Galatasaray, evindeki son 5 lig maçında başkent temsilcisini puansız gönderdi.


Gençlerbirliği, Galatasaray, İstanbul, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:32 
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