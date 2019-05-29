Galatasaray, Gökay Güney ile sözleşme imzaladı

Galatasaray Kulübü, 21 Yaş Altı Futbol Takımı'nın kaptanı Gökay Güney ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Galatasaray Kulübü, 21 Yaş Altı Futbol Takımı'nın kaptanı Gökay Güney ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray altyapısından yetişen ve 21 yaş altı takımımızın kaptanlığını yapan Gökay Güney ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalandı." denildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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