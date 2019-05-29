Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Gökay Güney ile sözleşme imzaladı
Son Dakika Spor Haber

Galatasaray, Gökay Güney ile sözleşme imzaladı

9 dakika önce

Galatasaray Kulübü, 21 Yaş Altı Futbol Takımı'nın kaptanı Gökay Güney ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Galatasaray, Gökay Güney ile sözleşme imzaladı, System.String[]
Galatasaray Kulübü, 21 Yaş Altı Futbol Takımı'nın kaptanı Gökay Güney ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray altyapısından yetişen ve 21 yaş altı takımımızın kaptanlığını yapan Gökay Güney ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalandı." denildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:59 Kaynak: AA
Futbol, Güney, Galatasaray, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


A Milli Takım'da Ozan Kabak aday kadrodan çıkarıldı Diagne, kutlamalara gelmemesi ile ilgili açıklama yaptı Tarihi Galatasaray Adası'nda söküm çalışmalarına başlandı River Plate'ten Muslera için çılgın teklif!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 15:08:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Gökay Güney ile sözleşme imzaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]