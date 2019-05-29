Galatasaray, Gökay Güney ile sözleşme imzaladı
9 dakika önce
Galatasaray Kulübü, 21 Yaş Altı Futbol Takımı'nın kaptanı Gökay Güney ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Galatasaray Kulübü, 21 Yaş Altı Futbol Takımı'nın kaptanı Gökay Güney ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:59 Kaynak: AA
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray altyapısından yetişen ve 21 yaş altı takımımızın kaptanlığını yapan Gökay Güney ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalandı." denildi.
A Milli Takım'da Ozan Kabak aday kadrodan çıkarıldı
Diagne, kutlamalara gelmemesi ile ilgili açıklama yaptı
Tarihi Galatasaray Adası'nda söküm çalışmalarına başlandı
River Plate'ten Muslera için çılgın teklif!