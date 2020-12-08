Galatasaray, golcü futbolcu Ahmed Musa ile prensip anlaşmasına vardı - Son Dakika

Galatasaray, golcü futbolcu Ahmed Musa ile prensip anlaşmasına vardı

08.12.2020 21:23

Devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Ahmed Musa ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Büyük bir aksilik çıkmazsa Ahmed Musa'nın devre arasında Galatasaray'a imza atması bekleniyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, "Bonservisi elinde olan oyuncularla görüşüyoruz" dediği isimlerin ilk sırasında Ahmed Musa'nın olduğu ortaya çıktı.

Sarı-Kırmızılı yönetimin, boşta olan Nijeryalı kanat forvet oyuncusu ile prensip anlaşmasına vardığı belirlendi. 28 yaşındaki oyuncu için Avrupa'dan başka tekliflerin de olduğu ancak G. Saray yönetiminin elini çabuk tutup Musa'yı ikna ettiği öğrenildi. Transferde geri sayıma geçildi.

FATİH TERİM ISRARCI

Büyük bir aksilik çıkmazsa Ahmed Musa'nın devre arasında Galatasaray'a imza atması bekleniyor. Teknik direktör Fatih Terim de golcü oyuncunun transferini ısrarla talep ediyor. Cimbom'un transferini bitirme noktasına geldiği Musa, sol kanatta ve forvette görev yapabiliyor. Nijeryalı yıldız futbolcu hücum hattında joker görevi görerek takımına güç katıyor.

(Kaynak: Sporx)

Galatasaray, golcü futbolcu Ahmed Musa ile prensip anlaşmasına vardı
Galatasaray, golcü futbolcu Ahmed Musa ile prensip anlaşmasına vardı

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Son Dakika Spor Galatasaray, golcü futbolcu Ahmed Musa ile prensip anlaşmasına vardı - Son Dakika Spor


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