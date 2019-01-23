Son Dakika Haberleri: Galatasaray Göztepe Hazırlıklarına Ara Vermeden Başladı

Galatasaray Göztepe Hazırlıklarına Ara Vermeden Başladı

54 dakika önce

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray Göztepe Hazırlıklarına Ara Vermeden Başladı, System.String[]
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenmanda dün akşam oynanan Türkiye Kupası maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise antrenmana salonda core stabilizasyon çalışmasıyla başladı. Antrenmanın sahada yapılan bölümünde ise 6'ya 6 oyunsal formda dayanıklılık çalışması yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Antrenmanda yeni transfer Semih Kaya da takımla birlikte çalıştı. Galatasaray, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:41 Kaynak: İHA

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Güncel
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