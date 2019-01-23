Galatasaray Göztepe Hazırlıklarına Ara Vermeden Başladı
54 dakika önce
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Galatasaray
, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde Teknik Direktör Fatih Terim
gözetiminde yapılan antrenmanda dün akşam oynanan Türkiye Kupası
maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise antrenmana salonda core stabilizasyon çalışmasıyla başladı. Antrenmanın sahada yapılan bölümünde ise 6'ya 6 oyunsal formda dayanıklılık çalışması yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Antrenmanda yeni transfer Semih Kaya
da takımla birlikte çalıştı. Galatasaray, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay
Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:41 Kaynak: İHA
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