Galatasaray, Göztepe hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanda dün akşamki lig maçında tam süre alan futbolcular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer futbolcular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra dar alanda pas çalışması yapıldı. Devam eden bölümde dar alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması üzerinde duruldu. Ana bölümde dar alanda çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Galatasaray, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

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