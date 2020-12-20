Galatasaray, Göztepe hazırlıklarına devam etti
20.12.2020 17:45
Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman salon çalışması ile başladı. Daha sonra yenilenme programı dahilinde gruplar halinde ayak tenisi oynadı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamladı.
Galatasaray, Göztepe maçı öncesi son idmanını yarın saat 12.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaparak Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşecek mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak.
-İHA-
Son Dakika 15 yaşındaki çocuk, şakalaşırken tüfekle arkadaşını vurdu Son Dakika! Bakan Koca'dan yoğun bakım servisindeki patlamaya ilişkin açıklama: İhmal iddiaları kabul edilemez Silahını temizleyen genç komiser yardımcısı, başından ağır yaralandı Borussia Dortmund, gençlik projesi ile Avrupa futboluna damga vurmaya hazırlanıyor Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen'de yer alacak yapımlar netleşti İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı