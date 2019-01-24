Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Göztepe Hazırlıklarını Sürdürdü

Galatasaray, Göztepe Hazırlıklarını Sürdürdü

1 saat önce

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Göztepe Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde gerçekleştirilen antrenmana salonda core stabilizasyon hareketleriyle başlandı. Daha sonra sahada dinamik ısınma yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde ise oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanda Emre Akbaba, kondisyonerler eşliğinde salonda ve sahada çalıştı.

Galatasaray, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 14.00'te yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.30'da özel bir uçuşla İzmir'e hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:59 Kaynak: İHA

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Spor
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