Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Isınma ile başlayan idmanın, dar alanda pas çalışmasıyla sürdüğü bildirildi. Dar alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması üzerinde durulan antrenmanın ana bölümünde ise dar alanda çift kale maç oynandığı aktarıldı.

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