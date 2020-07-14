Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 33'üncü haftasında cuma günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla start verdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular devam eden bölümde gruplar halinde ayak tenisi oynadı. Daha sonra, Ankaragücü ile oynanan lig maçında tam süre almayan oyuncular interval koşu gerçekleştirdi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Galatasaray, Göztepe hazırlıklarına yarın devam edecek.