Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Süper Lig'in 33'üncü haftasında cuma günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla start verdi.
Galatasaray, Süper Lig'in 33'üncü haftasında cuma günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla start verdi.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular devam eden bölümde gruplar halinde ayak tenisi oynadı. Daha sonra, Ankaragücü ile oynanan lig maçında tam süre almayan oyuncular interval koşu gerçekleştirdi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Galatasaray, Göztepe hazırlıklarına yarın devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:41 Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor
Son Dakika 21:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı 20:22 Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi 20:16 Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor 19:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum 19:44 Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi 19:24 Sel suları Van Gölü'nün rengini kızıla çevirdi 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 19:10 Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Akrabasını dava sonrası tüfekle vurarak öldürdü 16:56 4 aracın karıştığı kazada, facianın kapısından dönüldü 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:09 Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı 14:56 Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı