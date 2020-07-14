Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Antrenmanın koşu çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı. Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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