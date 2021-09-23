Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Florya Metin Oktay Tesisleri 'ndeki antrenmanda dün akşamki lig maçında 45 dakikadan fazla süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Daha sonra sınırlı alanda pas çalışmaları yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanı dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, interval koşu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Öte yandan sakatlıktan dönen nSacha Boey, takımdan ayrı saha çalışmalarına başladı.

Galatasaray , Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

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