Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından taktik çalışmanın yapıldığı belirtildi.
İdmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı aktarıldı.
Sakatlığı bulunan DeAndre Yedlin'in tedavisine devam edilirken, Martin Linnes'in saha çalışmalarına başladığı, Henry Onyekuru'nun ise antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldığı kaydedildi.
Hazırlıklarını yarın tamamlayacak sarı-kırmızı ekip, İzmir'e gidip kampa girecek.
Kaynak: AA
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