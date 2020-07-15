Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde dar alanda pas çalışması yaptığı bildirildi.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde dar alanda pas çalışması yaptığı bildirildi.
Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çift kale maç oynandığı belirtildi. Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 15:48
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