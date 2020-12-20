Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yenilenme programı dahilinde gruplar halinde ayak tenisi ile süren idmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.

Sarı-kırmızı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri 'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, salon çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Galatasaray , Süper Lig'in 14. haftasında 22 Aralık Salı günü Göztepe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Vazife malulü sağlık çalışanları ile yakınları için; maaş, eğitim, konut ve ulaşım yardımları yapılacak