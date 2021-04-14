Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 35'inci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas drilleri üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirilirken, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından antrenman sona erdi.