Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.


Sarı-kırmızılı ekip, Göztepe maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Öte yandan antrenman öncesinde Ryan Babel'in doğum günü kutlandı.


Galatasaray, Göztepe karşılaşması için bugün saat 15.00'te Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla İzmir'e hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.


Galatasaray'ın Göztepe maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:


" Fernando Muslera, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli." - İSTANBUL

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray'da Şener, Seri, Lemina, Emre Mor, Jimmy Durmaz ve Nzonzi Göztepe maçında yok
beIN Sports'tan kulüplere yayın müjdesi! Sosyal medyada 1 dakika... TFF geri adım attı! Harcama limitine dair çarpıcı karar Son Dakika: UEFA'dan Başakşehir'e kınama cezası

Son Dakika Haberleri
20:25 Adana Demirspor-Ümraniyespor (FOTOĞRAFLAR) - Son Dakika Spor
20:13 Carlo Ancelotti, Everton için doğru isim mi? - Son Dakika Spor
20:13 Bir efsanenin çöküşü: Post up - Son Dakika Spor
20:13 2019 ITF şampiyonları Nadal ve Barty - Son Dakika Spor
20:08 Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası - Son Dakika Spor
17:50 TFF geri adım attı! Harcama limitine dair çarpıcı karar - Son Dakika Spor
17:23 Son Dakika: UEFA'dan Başakşehir'e kınama cezası - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 20:39:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]