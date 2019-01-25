Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Göztepe Maçı İçin İzmir'e Gitti

Galatasaray, Göztepe Maçı İçin İzmir'e Gitti

1 saat önce

Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHASpor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Galatasaray, İzmir'e gitti.

Galatasaray, Göztepe Maçı İçin İzmir'e Gitti, System.String[]
Serhan TÜRK - İSTANBUL/ DHA

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Galatasaray, İzmir'e gitti.

Atatürk Havalimanı'ndan saat 16.30'da kalkan özel uçakla İzmir'e giden Sarı-kırmızılı kafilede, takıma kiralık olarak dönen Semih Kaya da yer aldı 

Galatasaray'ın Göztepe karşılaşması kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

"Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Marcos Teixeira, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Takımın havalimanına gelişi

Fatih Terim ve futbolculardan detaylar

25.01.2019 - Haber Kodu : 190125158

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:53 Kaynak: DHA

Galatasaray, İzmir, Spor
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