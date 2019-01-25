Galatasaray, Göztepe Maçı İçin İzmir'e Gitti

Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHASpor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Galatasaray, İzmir'e gitti.

Serhan TÜRK - İSTANBUL/ DHA



Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Galatasaray, İzmir'e gitti.



Atatürk Havalimanı'ndan saat 16.30'da kalkan özel uçakla İzmir'e giden Sarı-kırmızılı kafilede, takıma kiralık olarak dönen Semih Kaya da yer aldı



Galatasaray'ın Göztepe karşılaşması kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:



"Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Marcos Teixeira, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Takımın havalimanına gelişi



Fatih Terim ve futbolculardan detaylar



25.01.2019 - Haber Kodu : 190125158

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