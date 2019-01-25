Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Göztepe Maçına Hazır

Galatasaray, Göztepe Maçına Hazır

2 saat önce

İSTANBUL / DHAGalatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmandaGöztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Göztepe Maçına Hazır, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmandaGöztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Göztepe karşılaşması için bugün saat 16.30'da özel uçakla İzmir'e hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.

Galatasaray'ın Göztepe karşılaşması kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

" Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Marcos Teixeira, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:01 Kaynak: DHA

DHA, Galatasaray, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Usta Oyuncu Ayşen Gruda, Son Yolculuğuna Uğurlandı Fatih Terim, 85 Gün Sonra Takımın Başında Olacak

Son Dakika! Serdar Aziz, Galatasaray'da Kalacağını Açıkladı Bayern Münih, Alphonso Davies'in Sevgilisine de Transfer Teklifinde Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 18:47:15. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Göztepe Maçına Hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]