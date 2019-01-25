Galatasaray, Göztepe Maçına Hazır
2 saat önce
İSTANBUL / DHAGalatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmandaGöztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
İSTANBUL/ DHA Galatasaray
, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmandaGöztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall
Antrenman Sahası'ndaki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim
yönetiminde oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı-kırmızılılar, Göztepe karşılaşması için bugün saat 16.30'da özel uçakla İzmir
'e hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.
Galatasaray'ın Göztepe karşılaşması kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
" Fernando Muslera
, Mariano Ferreira, Maicon
Roque, Ahmet Çalık
, Selçuk İnan
, Sinan Gümüş
, İsmail Çipe, Martin Linnes
, Ryan Donk
, Badou Ndiaye
, Ömer Bayram
, Henry Onyekuru
, Fernando Reges
, Semih Kaya
, Emre Taşdemir
, Marcos Teixeira, Muğdat Çelik
, Sofiane Feghouli."
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:01 Kaynak: DHA
Usta Oyuncu Ayşen Gruda, Son Yolculuğuna Uğurlandı
Fatih Terim, 85 Gün Sonra Takımın Başında Olacak
Son Dakika! Serdar Aziz, Galatasaray'da Kalacağını Açıkladı
Bayern Münih, Alphonso Davies'in Sevgilisine de Transfer Teklifinde Bulundu