Son Dakika Haberleri: Galatasaray Göztepe Maçına Hazır

Galatasaray Göztepe Maçına Hazır

2 saat önce

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray Göztepe Maçına Hazır, System.String[]
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. İdmanın ana bölümünde oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Sarı-kırmızılılar, Göztepe karşılaşması için bugün özel bir uçuşla İzmir'e hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek. Galatasaray'ın Göztepe karşılaşması kamp kadrosunda ise şu oyuncular yer alıyor:

"Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Marcos Teixeira, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli."

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:11 Kaynak: İHA

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Spor
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