Galatasaray, Göztepe'nin genç kalecisi İrfan Can'ı kadrosuna katmak için harekete geçti

Galatasaray'da transfer çalışamaları devam ediyor. Muslera'ya yerli alternatif arayan sarı-kırmızılı kulüp, Göztepe'nin genç kalecisi İrfan Can Eğribayat için girişimlerini hızlandırdı.

TAKAS FORMÜLÜ DEVREDE

Sabah'ın haberine göre; UEFA listesine eklemediği Fatih Öztürk'ten memnun olmayan Fatih Terim, 8 Eylül'e kadar İrfan Can transferinin bitirilmesini bekliyor. Sarı-kırmızılılar, kadrosunda düşünmediği isimleri Göztepe'ye takas olarak önermeye başladı. Adanaspor'da yetişen ve sonrasında Göztepe forması ile 38 maçta sahne alan 23 yaşındaki oyuncu, 52 gol yerken 8 maçta ise kalesini gole kapattı.