Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak - Son Dakika

Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak

14.05.2021 09:52

Süper Lig'in son haftasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray, şampiyonluk düğümünün çözüleceği bu hafta için tüm riskleri göze aldı. Pandemi yasaklarına rağmen gittiği deplasmanlarda kurallara uyulmaması nedeniyle sürekli sorun yaşadıklarını belirten sarı-kırmızılılar bu kez tüm yaptırımlara karşın harekete geçti. Yönetimin, cumartesi günü 20.30'da oynanacak Malatya ile şampiyonluk maçında tribünlere taraftarları alacağı öğrenildi.

Yukatel Denizlispor maçı sonrası Teknik Direktör Fatih Terim'in bu konudaki serzenişini dikkate alan idareciler gerekirse ceza ödemeyi de göze alacak. Süper Lig'de cumartesi günü 20.30'da başlayacak dev karşılaşmada tribünlerde en az 1500-2000 taraftar alınacağı öğrenildi. Özellikle şampiyonluk yolundaki rakiplerinin defalarca seyirci yasağını delmesi ve sadece para cezası alması sonrası, Başkan Cengiz'e, "Tribünleri aç" baskısı yapılmıştı.

Galatasaray, şampiyonluk maçında büyük yaptırımları göze alarak tribünlere taraftar dolduracak

"CEZAYI BEN ÖDERİM"

Sosyal medyada birçok Galatasaraylı tribünlerin açılması için paylaşım yaptı. İçlerinde, "Tribünleri açın, herkesin cezasını ben öderim" diyenler de oldu. Sarı-Kırmızılılar şampiyonluk için adeta her şeyi göze aldı.

Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak

Spor Toto Süper Lig, Denizlispor, Fatih Terim, Cumartesi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak - Son Dakika Spor


YORUMLAR (11)
  • Kamil Kurtyemez: Zaten diğer takımların bu kuralı ihlal ettiğini defalarca gördük , küçük cezalar verildi. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • He he: Olur tabi yaw korona virüste cok yoruldu zaten 1maclik Mola verir.ne nersiniz bu duruma sayin Fahrettin Koca cezalar böyle caydirici olursa insan hayati bu kadar ucuzmu Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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