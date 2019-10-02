Son Dakika Haberleri: Galatasaray, grupta ilk mağlubiyetini aldı
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Galatasaray, grupta ilk mağlubiyetini aldı

1 saat önce

Galatasaray, Paris Saint Germain mağlubiyetiyle bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk yenilgisini aldı.

Galatasaray, grupta ilk mağlubiyetini aldı, System.String[]

Galatasaray, Paris Saint Germain mağlubiyetiyle bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk yenilgisini aldı.


UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Fransız ekibi Paris Saint Germain ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi PSG 1-0 kazanırken, sarı-kırmızılılar gruptaki ilk mağlubiyetini aldı.


İlk maçta deplasmanda Club Brugge ile 1-1 berabere kalan Aslan'ın 1 puanı bulunuyor.


Galatasaray, A Grubu'nun üçüncü maçında 22 Ekim'de İspanyol temsilcisi Real Madrid ile mücadele edecek. - İSTANBUL

Türk Telekom Stadyumu, UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:01 Kaynak: İHA
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