Galatasaray, GS Store mağazalarını kapattı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray, GS Store mağazalarını kapattı! - Son Dakika Spor

Galatasaray, GS Store mağazalarını kapattı!

11 dakika önce

GS Store'un Twitter'dan yaptığı açıklamada, sağlığın her zaman öncelikli olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi: "Çalışanlarımızın, sizlerin ve ailelerinizin sağlığı her zaman önceliğimizdir.

Galatasaray, GS Store mağazalarını kapattı!, System.String[]

GS Store'un Twitter'dan yaptığı açıklamada, sağlığın her zaman öncelikli olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:


"Çalışanlarımızın, sizlerin ve ailelerinizin sağlığı her zaman önceliğimizdir. Tüm dünyaya yayılan ve etkisi altına alan koronavirüs (Kovid - 19) riski devam ederken bugünden itibaren tüm GS Store mağazalarımızı geçici olarak kapatma kararı almış bulunuyoruz. Bu süreçte her zamanki gibi çalışanlarımızın haklarını korumaya ve yanlarında olmaya özen göstereceğiz. GS Store'a www.gsstore.org adresinden ulaşmaya devam edebilirsiniz. Bu süreci hep birlikte en kısa zamanda atlatacağımızı umuyoruz. Sağlıklı günler dileriz."


Twitter, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:33 

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