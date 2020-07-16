Galatasaray gündemde erken seçim yok

Galatasaray Kulübü yaptığı açıklamada kulüp gündeminde erken seçim olmadığını ifade ederek, "Başkanımızın sağlık durumu gayet iyi olup görevine devam etmektedir ve yönetimimiz birbir ve beraberlikle çalışmalarını sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.



Galatasaray Kulübü erken seçim iddiaları üzerine kulübün resmi internet sitesinden açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulübün yayımladığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Başkanımız Mustafa Cengiz'in genel sağlık durumu gayet iyi olup, değerli Türk doktorları tedavi ve iyileşme sürecini başarıyla sürdürmektedir. Başkanımıza doktorları tarafından görevine devam etmemesi yönünde bir telkin ve öneride bulunulmadığı gibi Galatasaray'ın gündeminde de bir erken seçim yoktur. Bunun yanı sıra başkanımızın seçime gitme konusunda yönetim kurulu içindeki bazı çalışma arkadaşlarıyla fikir ayrılığına düştüğü, kendisine baskı ve operasyon yapıldığı yönündeki iddialar da gerçek değildir.



Yönetim Kurulumuz, Başkanımız Mustafa Cengiz liderliğinde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda hiçbir fedakarlıktan taviz vermeden, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir." - İSTANBUL