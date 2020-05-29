Galatasaray günü çift antrenmanla geçirdi

Galatasaray Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı takım, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çalıştı. Fiziksel çalışmayla başlayan günün ilk antrenmanında rampada kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu. İdmanın devam eden bölümünde pas ile dayanıklılığa yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi. Günün ikinci antrenmanı ise dinamik ısınmayla başlarken daha sonra teknik çalışmalar yapıldı. Ana bölümde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışıldı. Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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