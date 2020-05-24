Galatasaray günü çift idmanla tamamladı - Son Dakika

Galatasaray günü çift idmanla tamamladı

Galatasaray Futbol Takımı, hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Galatasaray günü çift idmanla tamamladı, System.String[]

Galatasaray Futbol Takımı, hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında hijyen ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirildi.

Sabah yapılan idmanın birinci bölümünde ilk olarak fiziksel çalışma uygulandı. Daha sonra futbola özgü genel kuvvet çalışması üzerinde duruldu. Son bölümde ise gruplar halinde ayak tenisi oynandı.

Akşamüstü gerçekleşen günün ikinci antrenmanına ısınma ile başlandı. Devam eden kısımda pas ve top kapma çalışması yapıldı. Ana bölümde ise taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik ekip, sabah antrenmanından önce bayramlaştı.

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışmalarını yarın yapacağı çift idmanla sürdürecek.

Galatasaray, Fatih Terim, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 08:39 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray günü çift idmanla tamamladı - Son Dakika Spor
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