Galatasaray günü tek antrenmanla kapattı

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Hijyen ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak teknik direktör Fatih Terim gözetiminde gerçekleştirilen antrenmana core stabilizasyon hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde pas ve top kapma çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik interval koşular üzerinde duruldu. Son bölümde taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Sarı kırmızılı takım, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışmalarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.