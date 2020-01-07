Son Dakika › Spor › Galatasaray, günü tek idmanla kapattı - Son Dakika Spor
Galatasaray, günü tek idmanla kapattı
6 saat önce
Galatasaray, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıkları kapsamında bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir antrenman gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 07:03 Kaynak: DHA
Galatasaray, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıkları kapsamında bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir antrenman gerçekleştirdi.
Antrenmana salon çalışmasıyla başlandı. Daha sonra kumda kuvvet çalışması yapıldı. Antrenmanın ana kısmında, ısınma hareketlerinin ardından teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 11'e 11 çift kale taktik oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri sonrası tamamlandı.Sarı kırmızılı takım, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
Son Dakika Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Oltion Bilalli Balıkesirspor'la sözleşme imzaladı Emre Kılınç: Galatasaray'la anlaştım ama transferim gerçekleşmedi Emre Mor için flaş iddia! 2 İngiliz ekibiyle görüşmeler sürüyor Galatasaray, Sekidika ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı