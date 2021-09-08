Galatasaray, Gustavo Assunçao'yu açıkladı

Galatasaray, genç oyuncu Gustavo Assunçao'nun geçici transferini resmi olarak açıkladı.

Galatasaray, genç oyuncu Gustavo Assunçao'nun geçici transferini resmi olarak açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten transfere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gustavo Assunçao ve kulübü FC Famalicao ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca Galatasaray'ın 2021-2022 sezonu sonunda futbolcunun bonservisini satın alma hakkı bulunmaktadır" denildi. - İSTANBUL

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