Galatasaray haberleri | 23. zaferin yolu açıldı!

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK



Trabzon deplasmanından 4 yıl sonra puan çıkaran G. Saray'da, futbolcuların ortaya koyduğu mücadele teknik direktör Fatih Terim ve ekibinden tam not aldı. Bu maçın tıpkı Terim'in ifade gibi 'kırılma noktası' olduğuna inanan sarı kırmızılılar, 23. şampiyonluğa giden yolun açıldığını iddia ederken bunun gerekçelerini şöyle anlattılar:



Fikstür avantajı artık lehine



Ligde zorlu maç periyodunu geride bırakan G.Saray,. ilk yarıda kalan 5 karşılaşmanın 4'ü Türk Telekom Stadı'nda yapacak. Sadece 16. haftadaki Göztepe maçını deplasmanda oynayacak olan sarı kırmızılılar, Aytemiz Alanyaspor, Ankaragücü, Antalya ve Yukatel Denizlispor ile kendi seyircisi önünde karşılaşacak.



Tam kadro dever arası kampı



Galatasaray'ın en büyük dezavantajı sezon başı kampını tam kadro yapamamaktı. Çeşitli sebeplerle 7 oyuncu kampa yer alamadı. Terim; Feghouli Muslera, Lemina, Nzonzi, Seri, Falcao, Emre Mor ve takımda kalması halinde Belhanda'nın katılacağı tam kadro devre arası kampıyla tüm eksikleri giderecelerine inanıyor.



Onyekuru, Linnes ve 3 transfer



Onyekuru ile yeniden anlaşan G.Saray'da, Linnes de ikinci yarıda kadroya dahil olacak. Bu iki oyuncunun yanına yapılacak 3 nokta transfer ile takımın yeniden Süper Lig'i forse edeceği görüşü hakim. Sarı kırmızılılar devre arasında sağ bek, sol bek ve forvet arkası almayı planlıyor.



Falcao ve Emre Akbaba dönecek



Galatasaray'da ikinci yarıda takıma en çok katkı sağlaması beklenen isimler Radamel Falcao ile Emre Akbaba... Sakatlıkları tamamen geçmek üzere olan iki futbolcunun katılımıyla sezonun özellikle final haftalarında hücumdaki bütün sorunların ortadan kalkması bekleniyor.



Yoğun maç trafiği bitiyor



Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve milli maçlardan oluşan yoğun trafik nedeniyle çok fazla sakat veren G.Saray, ikinci yarıda bu handikapı da geride bırakacak. Devler Ligi'nde sadece 1 maçı kalan G. Saray'ın Avrupa Ligi'ne devam etmesi de zor görünüyor. Milli maçlar da bittiği için takım bir hayli rahatlayacak.