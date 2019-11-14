Galatasaray haberleri | Belhanda yerine Yunus Mallı

Orta sahada kreatif oyuncu eksiği çeken Cim-Bom, bu durumu Yunus ile çözmeyi hedefliyor.



YUNUS DA SICAK BAKIYOR



Wolfsburg'da fazla forma şansı bulamayan ve bu sezon sadece 1 maçta 24 dakika süre alabilen Yunus'un da Galatasaray'a sıcak baktığı öne sürüldü.



BELHANDA'NIN YERİNE ALINACAK



Galatasaray Yunus için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunacak. Ocak'ta Belhanda ile yollarını ayırarak bonservis geliri elde etmeyi planlayan Cim-Bom, yerini Yunus ile doldurmayı hedefliyor



MAİNZ'DE KENDİNİ GÖSTERDİ



2011'de transfer olduğu Mainz'da gösterdiği performansla beğeni kazanan ve 12,5 milyon Euro karşılığında 2017'de Wolfsburg'a transfer olan Yunus, burada gözden iyice düştü



MERT HAKAN İÇİN TERİM'DEN OLUMLU RAPOR



Adı Galatasaray ile anılan Sivaslı Mert Hakan Yandaş için Fatih Terim'in olumlu rapor verdiği bildirildi. Sarı- Kırmızılılar'ın devre arası Sivas ile temasa geçeceği ifade edildi...



Belhanda'nın hikayesini izliyoruz...

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