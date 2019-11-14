Son Dakika Haberleri: Galatasaray haberleri | Belhanda yerine Yunus Mallı
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Galatasaray haberleri | Belhanda yerine Yunus Mallı

6 saat önce

Orta sahada kreatif oyuncu eksiği çeken Cim-Bom, bu durumu Yunus ile çözmeyi hedefliyor.

Galatasaray haberleri | Belhanda yerine Yunus Mallı, System.String[]

Orta sahada kreatif oyuncu eksiği çeken Cim-Bom, bu durumu Yunus ile çözmeyi hedefliyor.


YUNUS DA SICAK BAKIYOR


Wolfsburg'da fazla forma şansı bulamayan ve bu sezon sadece 1 maçta 24 dakika süre alabilen Yunus'un da Galatasaray'a sıcak baktığı öne sürüldü.


BELHANDA'NIN YERİNE ALINACAK


Galatasaray Yunus için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunacak. Ocak'ta Belhanda ile yollarını ayırarak bonservis geliri elde etmeyi planlayan Cim-Bom, yerini Yunus ile doldurmayı hedefliyor


MAİNZ'DE KENDİNİ GÖSTERDİ


2011'de transfer olduğu Mainz'da gösterdiği performansla beğeni kazanan ve 12,5 milyon Euro karşılığında 2017'de Wolfsburg'a transfer olan Yunus, burada gözden iyice düştü


MERT HAKAN İÇİN TERİM'DEN OLUMLU RAPOR


Adı Galatasaray ile anılan Sivaslı Mert Hakan Yandaş için Fatih Terim'in olumlu rapor verdiği bildirildi. Sarı- Kırmızılılar'ın devre arası Sivas ile temasa geçeceği ifade edildi...


Belhanda'nın hikayesini izliyoruz...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Younes Belhanda, Galatasaray, Wolfsburg, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:48 
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