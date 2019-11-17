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Galatasaray haberleri | Florya zirvesi!

6 saat önce

Galatasaray'da kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve yönetiminin ilk hedefi, Florya sorunsalını çözmek.

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Galatasaray'da kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve yönetiminin ilk hedefi, Florya sorunsalını çözmek... Florya'nın tapusunu 120 milyon TL karşılığında geri almak adına yoğun mesai harcayan sarı kırmızılılarda başkan Mustafa Cengiz, Emlak Konut yönetimini ikna çabasında. Feshedilen sözleşme sonrasında görüşmeleri sürdüren Başkan Cengiz, sarı kırmızılı kulübün profesyonelleri ile dün Ataşehir'de Emlak Konut idarecileri ile görüştü.


Emlak Konut masrafını istiyor


Yönetimin planına göre borç yapılandırmasının gerçekleşmesi ile Galatasaray, döviz borçlarından kurtulacak ve Türk lirasına dönecek. Bankalar ile anlaştıktan sonra faiz sarmalından çıkacak olan sarı kırmızılı kulüp, sürdürülebilir ve yönetilebilir bir nakit akışına sahip olacak. Başkan Cengiz ve yönetimi bu iki hamle ile Galatasaray'ın mali anlamda rayına oturacağı inancında.


Borçlar Türk lirasına dönecek


Bilindiği gibi Emlak Konut, Florya arazisi üzerine yapılacak olan arsa satışı karlığı gelir paylaşımı işini tasfiye etmişti. Fesih işlemi Riva'daki arazi üzerine yapılacak projeyi de kapsarken, Emlak Konut, G.Saray'a yaptığı ödemeyi istemişti. Sarı kırmızılılar, Emlak Konut ile orta noktada buluşup arazilerini geri aldıktan sonra bankalar ile borç yapılandırmasına da imza atmayı hedefliyor

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 08:48 
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