Galatasaray haberleri | Younes Belhanda, Beşiktaş derbisinde 11'de!

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hafta içinde 1-0 mağlup oldukları Real Madrid maçında oyundan çıkarken taraftarlar ile arasında gerginlik yaşanan Younes Belhanda'yı Beşiktaş karşısında oynatıp oynatmama konusundaki kararını verdi. Terim, oyundan çıkarken protestocu taraftarlara tepki gösteren ve önceki gün özür mesajı yayınlayan Faslı futbolcuyla dün özel bir görüşme yaparak hem moral verdi hem de psikolojik açıdan ne durumda olduğunu sordu.



"Derbide elinden gelen her şeyi yap"



Belhanda'ya geçtiğimiz iki sezon kazandıkları şampiyonlukları hatırlatan Terim, "O kupalarda senin büyük payın var. Seni Beşiktaş maçında ilk 11'de oynatacağım. Pazar günü sahaya çık ve en iyi şekilde mücadele ederek Galatasaray'a olan aidiyetini göster. Böylelikle gerçek anlamda özür dilemiş de olursun" dedi. Faslı futbolcu da, görev verilmesi halinde Beşiktaş karşısında elinden geleni yapacağını söyledi. Fatih Terim'in Belhanda'dan vazgeçmemesinde, futbolcunun oynadığı pozisyonda daha iyi bir alternatifinin olmaması da önemli rol oynadı.



Orta sahada Lemina ve Emre oynayacak



Öte yandan Fatih Terim'in, Beşiktaş derbisinde orta sahada değişiklik yapma kararı aldığı belirtildi. Real Madrid maçında ilk 11'de oynayan Jean-Michael Seri'nin performansından memnun olmayan tecrübeli teknik adam, bu oyuncunun yerine Mario Lemina'ya görev verecek. Terim ayrıca, Real Madrid maçının ikinci yarısında oyuna aldığı Emre Mor'a da ilk 11'de şans verecek. Terim'in, form grafiğini giderek yükselten Emre'nin hücumda takıma büyük katkı yapmasını beklediği ifade edildi.