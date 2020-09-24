Stat: Türk Telekom
Hakemler: Craig Pawson, Lee Betts, Ian Hussin (İngiltere)
Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Feghouli, Etebo, Ömer Bayram, Babel, Diagne
Hajduk Split: Posavec, Jakolis, Vuskovic, Mujakic, Colina, Jradi, Caktas, Juric, Jairo, Gyurcso, Diamantakos
Sarı kartlar: Dk. 25 Mujakic (Hajduk Split), Dk. 37 Ömer Bayram (Galatasaray)
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Galatasaray ile Hırvatistan'ın Hajduk Split takımı arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
7. dakikada Gyurcso'nun sağdan kullandığı faulde penaltı noktası üzerinde yükselen Juric'in kafayla vurduğu top üstten auta gitti.
21. dakikada Gyurcso'nun soldan ortasında Linnes'ten seken top altıpas önündeki Jradi'ye geldi. Bu oyuncunun röveşata vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
26. dakikada Ömer Bayram'ın soldan kullandığı kornerde altıpas gerisindeki Marcao, kafayla vurduğu topu üstten auta gönderdi.
41. dakikada Linnes'in sağdan ortasında kale sahası gerisindeki Diagne'nin vurduğu meşin yuvarlak ters taraftan auta gitti.
Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 20:17 - Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika Spor