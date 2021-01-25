Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu transfer ettiğini açıkladı - Son Dakika

Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu transfer ettiğini açıkladı
25.01.2021 16:47
Galatasaray, Halil İbrahim Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Galatasaray, Halil İbrahim Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Galatasaray, Halil İbrahim Dervişoğlu transferini açıkladı. Sarı-kırmızılılardan, KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya net 3.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir" ifadelerine yer verildi.
-İHA-
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