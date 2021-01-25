Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu transfer ettiğini açıkladı - Son Dakika

Galatasaray, Halil İbrahim Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray, Halil İbrahim Dervişoğlu transferini açıkladı. Sarı-kırmızılılardan, KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya net 3.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

-İHA-