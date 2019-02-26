Galatasaray Hatay'a Ulaştı
23 dakika önce
Galatasaray kafilesi, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçı için hava yoluyla Hatay'a geldi.
Galatasaray
kafilesi, Ziraat Türkiye Kupası
Çeyrek Final rövanş maçı için hava yoluyla Hatay
'a geldi.
Galatasaray, yarın Antakya Atatürk
Stadyumu'nda karşılaşacağı Hatayspor
maçı öncesi hava yoluyla Hatay'a geldi. Hatay Havaalanı'na akın eden Galatasaray taraftarları, takımlarını tezahüratlarla karşıladı. Taraftarlar havaalanı girişinde takıma çiçek verirken, futbolcular da bazı taraftarlarla fotoğraf çekildi.
Kafile daha sonra geniş güvenlik önlemi altında konaklayacağı otele geçiş yaptı. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:53 Kaynak: İHA
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