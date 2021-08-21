Galatasaray-Hatay maçı Olimpiyat Stadı'na verilince kıyamet koptu! Karagümrük'ün tepkisi büyük oldu

Bu sezon maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayan Fatih Karagümrük, stadyumun Galatasaray- Hatay maçı için kullanılacak olmasına tepki gösterdi.Kulüpten yapılan açıklamada stat zemininin oynanacak üst üste maçlar sebebiyle ağır hasar göreceği ifade edildi.

"STADIN ZEMİNİNİN TOPARLANAMAZ HASARLAR ALACAĞI AŞİKARDIR"

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "Biz hiç yokmuşuz gibi İstanbul'un rezerv sahası olarak kullanılmaması hususunu Atatürk Olimpiyat Stadı yetkililerinden bekliyoruz. Zira stadın zemininin toparlanamaz hasarlar alacağı aşikardır" ifadelerine yer verildi.