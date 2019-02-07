Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Hatayspor ile Oynadığı Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final İlk Müsabakasında Yaşanan...

Galatasaray, Hatayspor ile Oynadığı Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final İlk Müsabakasında Yaşanan...

1 saat önce

IHAAW165900-SPO/07-02-2019- Galatasaray, Hatayspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk müsabakasında yaşanan saha olayları sebebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Galatasaray, Hatayspor ile Oynadığı Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final İlk Müsabakasında Yaşanan..., System.String[]
IHAAW165900-SPO/07-02-2019

- Galatasaray, Hatayspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk müsabakasında yaşanan saha olayları sebebiyle disiplin kuruluna sevk edildi. 07.02.2019 16: 59: 00 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:04 Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Hatayspor, Galatasaray, Spor
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