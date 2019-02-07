Galatasaray, Hatayspor ile Oynadığı Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final İlk Müsabakasında Yaşanan...
1 saat önce
IHAAW165900-SPO/07-02-2019- Galatasaray, Hatayspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk müsabakasında yaşanan saha olayları sebebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.
IHAAW165900-SPO/07-02-2019
- Galatasaray, Hatayspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk müsabakasında yaşanan saha olayları sebebiyle disiplin kuruluna sevk edildi. 07.02.2019 16: 59: 00 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:04 Kaynak: İHA
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