Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Randers maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda taktiksel oyun gerçekleştirildi. Antrenman, interval koşuların ardından tamamlandı. Arda Turan'ın tedavisine devam edildi.

Sarı-kırmızılılar, Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(İHA)