Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 32'nci haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim gözetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirilirken antrenmanın ana bölümünde dar alan oyunları üzerine duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Milli takım kamplarında yer alan oyuncular antrenmanda yer almadı.