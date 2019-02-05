Galatasaray, Hatayspor Maçına Hazır
26 dakika önce
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk karşılaşmasında Hatayspor'u konuk edecek Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Ziraat Türkiye Kupası
çeyrek final ilk karşılaşmasında Hatayspor
'u konuk edecek Galatasaray
, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde teknik direktör Fatih Terim
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda pas oyunu gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray'ın Hatayspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Ahmet Çalık
, Selçuk İnan
, Younes Belhanda
, Sinan Gümüş
, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes
, Ryan Donk
, Badou Ndiaye
, Ömer Bayram
, Emre Akbaba
, Henry Onyekuru
, Konstantinos Mitroglou, Fernando Reges
, Semih Kaya
, Christian Luyindama
, Emre Taşdemir
, Yunus Akgün
, Gökay Güney
, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo
, Muğdat Çelik
, Sofiane Feghouli.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:40 Kaynak: DHA
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